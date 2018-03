Pino Savà responsabile Acli Ragusa

Ragusa - Pino Savà è il nuovo responsabile provinciale dell'Unione sportiva delle Acli di Ragusa. E' stato nominato dalla Presidenza Nazionale al fine di creare le condizioni per il superamento delle difficoltà che hanno determinato il Commissariamento del Comitato Provinciale US ACLI di Ragusa e per la conseguente celebrazione del Congresso Provinciale.

“Desideriamo, con questo atto – dice Carmen Cascone – promuovere, difendere e tutelare i veri valori dello sport, perché è evidente a tutti che esso rappresenta uno strumento e un’occasione di benessere e partecipazione.

La nostra U.S. Acli ha un’importante esperienza nella promozione e nel sostegno alle società affiliate o che vorranno aderire al nostro ente di promozione sportiva. Proseguiremo lungo il percorso tracciato dal Progetto educativo della nostra associazione con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza della nostra organizzazione, con tenacia, cercando la collaborazione di tutti.

L’US ACLI, in coerenza con il radicamento evangelico e l’impegno educativo e sociale delle ACLI, è soggetto promotore di sport per tutti attraverso iniziative funzionali tesi a migliorare la qualità della vita delle persone e della società”.

Un’attenzione privilegiata è rivolta ai ragazzi, ai giovani ed adulti, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più “facili” attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.

Lo sport ha una responsabilità anche sotto l’aspetto sociale. Non possiamo tirarci indietro rispetto alle sfide più urgenti che stanno davanti a noi: il ruolo dell’impresa sociale e la strategia delle alleanze; il passaggio da una cultura del sostegno istituzionale ad una imprenditoriale; lo sviluppo di un’etica di ridistribuzione delle risorse.

Tre i percorsi virtuosi da proseguire: l’innovazione e il rinnovamento; il lavoro per progetti; la formazione permanente.

L’US ACLI vuole essere luogo della promozione umana e dell’evangelizzazione in vista della pienezza di maturità della fede di ogni persona, considerata come momento di scoperta dei valori.