Ragusa: si è dimesso il presidente e il CdA di Corfilac

Ragusa - Giorgio Carpenzano, neo presidente del Corfilac, non ha fatto in tempo ad insediarsi che si è già dimesso. La notizia è arrivata stamani, al termine di una nuova riunione del comitato dei consorziati del Corfilac. Carpenzano era stato eletto il 14 marzo e ha rassegnato le proprie dimissioni insieme a tutto il consiglio di amministrazione.

C'è da dire che L’Università di Catania ha impugnato, tramite il proprio ufficio legale, la delibera con cui veniva eletto Carpenzano in quanto lui è un funzionario della Regione, è anche il capo del Dipartimento Agricoltura in provincia di Ragusa ma non è un docente dell’Università e lo statuto prevede invece che debba essere un docente universitario dell’ateneo di Catania a ricoprire la carica di presidente.

La sua elezione non era certo passata inosservata, tanto da aver scatenato dure reazioni politiche. Ora, i soci dovranno tornare a riunirsi ed eleggere un nuovo presidente.