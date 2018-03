Sicilia: M5S apre a dialogo con Musumeci

PALERMO, 22 MAR Il leader siciliano del M5S, Giancarli Cancelleri, in un'intervista a "La Sicilia", apre alla possibilità di una "stagione del dialogo", come lui stesso la definisce, con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, eletto con il centrodestra. "In campagna elettorale Musumeci ripeteva che se i suoi gli avessero messo i bastoni fra le ruote si sarebbe dimesso subito. Ebbene, è successo: sia coerente e si dimetta. Oppure ci dica, ufficialmente e pubblicamente, quali sono le sue priorità, i puntichiave della finanziaria. E a quel punto gli diremo se siamo interessati o meno".

Il M5S si aspetta già oggi una mossa da parte del governatore, atteso stamani in commissione Bilancio. Cancelleri chiarisce che l'eventuale dialogo ha bisogno di "un passaggio istituzionale" sulla crisi. "È l' unica garanzia contro gli inciuci: dev'essere una richiesta formale incalza E il M5s deciderà se aprire la stagione del dialogo sui temi concreti.

Lui ci dà i suoi punti e noi i nostri".