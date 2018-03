Boato in Lombardia, panico fra la gente. Evacuata pure una scuola

Como - Due fortissimi boati si sono avvertiti in Lombardia, in particolare in provincia di Como, ma anche in provincia di Bergamo, nel milanese e nel varesino. Si tratta, molto probabilmente, di due caccia militari Eurofighter, che hanno superato la barriera del suono mentre stavano sorvolando i cieli, il cosiddetto fenomeno del bang sonico.

L'episodio si è verificato intorno alle 11.20 e ha scatenato il panico fra i cittadini: i vetri hanno tremato, si è pensato a un terremoto di vaste dimensioni. L'effetto moltiplicatore dei social, poi, ha fatto il resto. Nel comune di Villa Guardia, in provincia di Como, una scuola è stata evacuata per paura, come riporta il sito Quicomo.it.