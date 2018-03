Ospedale di Modica, si inaugura la nuova cucina

Modica - Saranno inaugurati domani, venerdì 23 marzo 2018 alle ore 9:30, i nuovi spazi della cucina dell’ospedale Maggiore di Modica che diventa così pienamente operativa e funzionale.

La nuova struttura è stata realizzata in tempi rapidi secondo i più alti standard di innovazione.

Il Commissario dell’Asp di Ragusa, dr. Salvatore Lucio Ficarra, ha voluto condividere un importante momento con le Istituzioni, infatti, è da sottolineare la presenza alla cerimonia dell’Assessore regionale alla Salute, avv. Ruggero Razza.

«Questo avviene in un quadro generale importante in termini di investimenti di una nuova attrezzatura dal punto di vista tecnologico e scientifico. Si tratta – ha sottolineato il Commissario – di continuare su una strada di investimento e crescita dei servizi sanitari, punto di riferimento per le comunità che devono essere curate sotto tutti i punti di vista».