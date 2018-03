Battiato compie oggi 73 anni. VIDEO

Milo - "In nineteen fortyfive I came to this planet". E' piombato nel pianeta terra nel 1945 Franco Battiato. E pur essendo del segno dell'Ariete ha detto di avere "la Luna e Urano nel Leone". Ancora convalescente, dopo la doppia rottura al femore degli ultimi due anni, Battiato compie oggi 73 anni. E Ragusanews lo vuole festeggiare. Così.