A Frigintini la pizza è quella del Laboratorio del Sapore Falucio

Frigintini - La pizza affumicata, e poi quella con le panelle. La classica margherita, rivisitata nella versione sicula (con farina di grani antichi siciliani, un boccone di mozzarella fresca, salsa di datterino e basilico appena raccolto), ma anche la pizza alle verdure del giorno.

"Usiamo solo verdure e ortaggi freschi e del territorio, attenzioniamo la cottura per rendere al massimo il sapore", spiega Caterina Iemmolo, del Laboratorio del Sapore Falucio. Il pizzaiolo è Bernardo Garofalo, monterossano, campione, per ben tre volte, di concorsi mondiali dedicati alla pizza. Nato a New York, è venuto in Italia, terra d’origine della sua famiglia, a sedici anni.

Non usa lievito di birra, ma prepara lui il lievito, facendolo fermentare 15 – 20 giorni, fin quando è pronto il cosiddetto lievito madre, u criscenti. Bernardo utilizza solo farina biologica al cento per cento. L'esperienza che farete entrando nel locale in stile moderno (realizzato con materiali di riciclo) non è quella banale della pizzeria, ma del laboratorio del gusto, all'insegna di inedite associazioni alimentari, con un occhio alla tradizione. In questo periodo, prepasquale, potrete ordinare la buonissima colomba artigianale. Una produzione limitata, solo per buongustai.

Il Laboratorio del Sapore Falucio è a Frigintini, in via Gianforma 16.