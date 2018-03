Mondial Granit, l'operaio sta bene

Chiaramonte Gulfi - Egregio direttore, in riferimento all’articolo dal titolo “Incidente sul lavoro alla MondialGranit a Chiaramonte Gulfi. Ferito operaio”, pubblicato oggi sul giornale RAGUSANEWS, desideriamo fornire le seguenti precisazioni.

Innanzitutto occorre precisare che il nostro operaio è in buone condizioni di salute, tant’è vero che stamattina si è recato in azienda per consegnare il certificato medico, avendo soltanto riportato una leggera contusione alla gamba, contrariamente a quanto erroneamente da voi indicato nell’articolo in questione nel quale avete impropriamente fatto riferimento a presunte lesioni al bacino ed alla gamba.

Anche la dinamica da voi ricostruita è del tutto erronea, poiché non v’è stato alcun ribaltamento della gru ma soltanto il mancato azionamento del freno di stazionamento della gru, che in quel frangente non era utilizzata per caricare una lastra di marmo.

Inoltre, il nostro dipendente non è rimasto schiacciato dalla gru, già ieri sera è stato dimesso e non è mai stato in pericolo di vita, con l’ulteriore precisazione che i Carabinieri non sono intervenuti per effettuare sopralluoghi ma soltanto poiché trattavasi di atto dovuto, correlato all’intervento dei mezzi di soccorso prontamente allertati.

La invitiamo, pertanto, a dare pubblicazione alla presente ai sensi dell’art. 8 della legge n. 47/48.

Distinti saluti

MondialGranit Spa.