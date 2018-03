L'assessore Razza visita l'ospedale di Modica

Modica - Una lunga visita all’interno dell’ospedale Maggiore di Modica quella dell’assessore alla Salute avv. Ruggero Razza mattinata di oggi. Accompagnato dal Commissario dell’Asp di Ragusa, dr. Salvatore Lucio Ficarra, assieme al direttore amministrativo, dr. Salvatore Lombardo e al direttore del presidio modicano, dr. Piero Bonomo e con la partecipazione del sindaco di Modica, Ignazio Abbate e dell’on.le Giorgio Assenza.

Visibilmente soddisfatto il dr. Ficarra per la presenza dell’Assessore alla Salute che ha accettato di inaugurare le nuove cucine dell’ospedale per le quali il Commissario si era impegnato a superare le criticità che si erano registrate. Dopo la cerimonia di inaugurazione gli intervenuti hanno visitato i nuovi locali che, prossimi al completamento, ospiteranno il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore.

Una struttura davvero all’avanguardia che renderà il servizio accogliente con ambienti confortevoli e adeguati alla complessità e criticità dei pazienti. L’assessore Razza ha apprezzato il lavoro che si sta facendo per dotare l’ospedale di un servizio di emergenza/urgenza di alto livello sottolineando che una sanità che funzioni ha bisogno di strutture accoglienti e adeguate ai bisogni delle persone che si rivolgono ai servizi sanitari.

«Oggi è una giornata davvero significativa per la sanità di questo territorio – ha dichiarato il dr. Ficarra – per l’apertura delle nuove cucine altamente tecnologiche, realizzate nei tempi previsti, desidero ringraziare il “Boccone del Povero”, per l’aiuto e il sostegno che ci ha dato in questo periodo chiusura, ma nello stesso tempo ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la ristrutturazione delle stesse e la presenza dell’Assessore Razza aggiunge un valore in più a questo momento così importante.»

Il Commissario si è anche soffermato sul nuovo Pronto Soccorso che auspica sarà aperto in tempi brevi ha rimarcato «Il Pronto Soccorso è il biglietto da visita dell’ospedale e deve essere sicuro, accogliente, tempestivo e deve rispettare la privacy. Il modello in grado di dare risposte appropriate ed efficaci ai bisogni di salute delle persone.»