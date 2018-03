Chiaramonte: a La Loggia, cena e degustazione con il i Rosè di Frescobaldi

Chiaramonte Gulfi - Alìe, ninfa legata al mare, simbolo di sensualità e bellezza. Alìe, un elegante Rosé dal colore chiaro, puro, con tenui riflessi rubino. Un raffinato equilibrio tra Syrah e Vermentino, che trovano nella vicinanza con il mare la loro massima espressione. Aromi di fiori bianchi, fragoline di bosco e bucce di agrumi si fondono in una struttura delicata con punte di mineralità tipiche del territorio che donano un lungo, ricco finale. Incantevole dall’aperitivo, ai pasti e da bere in buona compagnia. E proprio per degustare le caratteristiche di questo superbo vino, si svolgerà questa sera, 24 marzo, presso il locale "La Loggia", una cena-degustazione a partire dalle ore 20.30.

Gli antipasti.

Flan con crema di asparagi; Cestino di ragusano con mousse di ricotta e melanzana e concassè di ciliegino; Cuore di carciofo ripieno; Conetto di frittura di asparagi, pomodoro e mozzarella;

Primi

Risotto con salsa alle noci, pistacchio e guanciale; Ravioli di carrubo ripieni di ricotta allo zafferano alla norma rivisitata;

Secondo

Diletto di maiale su letto di senape canuta e chips croccanti al pepe rosa e burro svevo salato;

Dolci a buffet.

Durante la cena saranno spiegati gli abbinamenti e le caratteristiche di Alìe dall'enologo del gruppo Frescobaldi, Nicolò DAfflitto coadiuvato nel progetto di Alìe da un enologo chiaramontano, Claudio Ragusa.

Costo della cena: 25 euro.