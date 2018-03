Siracusa: si proietta Il club dei 27, un film di Mateo Zoni

Siracusa - Lunedì 26 marzo alle ore 20,00 si proietta al Cinema Aurora di Siracusa il CLUB dei 27, film documentario di Mateo Zoni che racconta di Giacomo, un melomane di dodici anni che vuol far parte di un gruppo esclusivo, nel quale ognuno porta il nome di un’opera di Giuseppe Verdi.

Scrive il regista: “Un film su Verdi nel 2017. Ciò che sembra un paradosso, un anacronismo, una provocazione forse, nasconde il desiderio di tornare alla radice, in questo caso della cultura: per gli inglesi c’è, prima di tutto, Shakespeare, ma per noi? Naturalmente il melodramma. In un momento in cui, dalle fiction generaliste ai blockbuster americani, si svende Melò facile, grida vendetta il modo sublime e primitivo della Lirica … mi sono reso conto che nel documentario dovevo esprimere l’irrazionale, il fantastico, l’etereo e sognato di quest’arte, proprio con il sogno di un bambino che trasfigura il suo piccolo mondo. Giacomo, il bambino protagonista, è piccolo e vive in un piccolo ambiente.

Non è tanto diverso dai coetanei, se non per la passione che lo consuma e rende più autentico. Una passione che fa tanto rumore, perché segreta e nascosta dal contemporaneo.”

Regia, soggetto e sceneggiatura del film sono di Mateo Zoni, la fotografia di Daniele Ciprì.

il CLUB dei 27 è una produzione Kobalt Entertainement, Malia, Istituto Luce Cinecittà

con Rai Cinema.

Mateo Zoni nel 2001 ha diretto il documentario Fassbinder: dritto al cuore di Alexanderplatz, prodotto e trasmesso da Rai-Sat Cinema e nel 2011 ha collaborato con Gianni Amelio nel film Il primo uomo, dal libro incompiuto di Albert Camus.

Nel 2012, distribuito da Cinecittà Luce, è uscito nelle sale il suo Ulidi piccola mia, in Concorso al 29° Torino Film Festival.