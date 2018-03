Modica, il prof. Roberto Vecchioni sale in cattedra. VIDEO

Modica - Il professor Roberto Vecchioni, docente e grande cantautore italiano, è oggi al Teatro Garibaldi di Modica per presentare nel pomeriggio il suo libro "Il mercante di luce". Ieri e stamani è stato, assieme ad altri docenti, l'esaminatore speciale per centocinquanta studenti provenienti da tutta Italia, impegnati nel Certamen Mutycense dell’Istituto “Galilei – Campailla”. E in questo video ci parla della cultura, anche quella che si fa nei licei italiani, alla base della formazione dell'individuo proprio.

Il professor Roberto Vecchioni, docente... - Fondazione Teatro Garibaldi from Ragusanews on Vimeo.