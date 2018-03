Acate, rumeno arrestato su mandato europeo

Acate - E' stato arrestato dai carabinieri Cires Ionut Danut, 25enne, rumeno, condannato a un anno e quattro mesi per aver guidato in stato d'ebrezza, reato commesso in Romania nel 2015. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di ieri.



Il giovane, una volta localizzato in Contrada pezza di Fico, ad Acate, è stato immediatamente arrestato e associato alla Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che curerà i rapporti con lo stato estero ai fini dell’estradizione nonché per tutti gli altri provvedimenti di competenza correlati.