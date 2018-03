Modica: 5 kg e mezzo di marijuana in una botola, arrestato albanese

Modica - E' stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato Erald Sulcaj, 32 anni, operaio albanese, residente a Modica Alta, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Durante la perquisizione domiciliare scaturita a seguito dell’osservazione dei militari, inizialmente veniva trovata una busta con circa 20 grammi di marijuana in una scarpa da lavoro.

In seguito, sono state scandagliate tutte le stanze dell’abitazione dell’uomo, e all’interno di una botola che dal bagno si affacciava in un sottotetto, sono stati trovati 5 chili e mezzo di marijuana. L'uomo aveva anche 1200 Euro in contanti, provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea agli arresti in attesa di giudizio.