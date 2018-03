Il Classico di Ragusa compie 90anni

Ragusa - Con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Ragusa, il Liceo Classico “Umberto I”, con la collaborazione dell’Associazione degli ex studenti “Noi dell'Umberto I”, nata per promuovere gli studi classici, fondamentali per la crescita di una società sempre più libera, cosciente e critica, promuove, in occasione delle celebrazioni per il 90° anno dalla istituzione del Liceo Classico a Ragusa, il primo degli incontri dedicati ai protagonisti della vita politica, sociale, economica e professionale che, in vari ruoli, hanno vissuto il prestigioso Liceo.

Il primo incontro è dedicato alla figura di Margherita Margani Nicosia, archeologa, preside del Liceo e indimenticata protagonista dello sviluppo culturale della città.

All’incontro relazionerà il nipote Antonino Facella, archeologo preso la Scuola Superiore Normale di Pisa, e saranno presenti i figli della Preside Margani, il prof. Giovanni Nicosia, già Ordinario di Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania e le notaie Concetta Nicosia Lazzara e Maria Nicosia Facella.

L’evento sarà completato con letture di brani tratti da pubblicazioni della Preside accompagnati ed intervallati da brani di musica classica, eseguiti da studenti ed ex studenti del Liceo.

Sede dell’incontro - concerto sarà il Teatro Marcello Perracchio alle ore 18 del 28 marzo 2018. L’ingresso è gratuito.