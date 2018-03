Fake news. Non è la stampa, bellezza!

Vittoria - “Come combattere le fake news? Sicuramente col vero giornalismo”. Parola di Franco Nicastro, già vice direttore dell’Ora di Palermo e per due mandati presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ospite del Kiwanis Club di Vittoria presieduto da Pippo Traina. Per un cronista vecchio stampo, seppure non rifugge dal nuovo, ma che ama definirsi ‘giornalista dell’epoca del piombo’ affrontare la nuova emergenza che l’informazione mondiale vive non è facile perché la situazione è molto complessa. “C’è un eccesso di comunicazione –argomenta Nicastro – e bisogna sapersi districare bene se si vuole essere correttamente informati. Ecco che è compito del giornalista riportare al centro la notizia, quella vera, verificata, attendibile, proveniente da una fonte di cui possiamo fidarci": nell'era della sfiducia, difendersi dalle fake news diventa un imperativo fondamentale anche per il giornalismo”.

"Le fake news - ha aggiunto - sono sempre esistite, semmai i social le hanno rese pervasive. Una cosa è scrivere una notizia sbagliata, cosa diversa è diffondere un'informazione volutamente errata. La civiltà nasce sui dubbi, ma un certo uso dei social rischia di appiattire il dubbio e fornire soluzioni facili a problemi complessi".

Oltre a parlare di fake news, Franco Nicastro ha ripercorso la storia della stampa in Italia e in Sicilia. Sfruttando la vecchia battuta di Humphrey Bogart nel film ‘Deadline’: “Questa è la stampa, bellezza!”, l’ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha ribaltato la battuta in “Non è la stampa, bellezza”, ovvero quest’informazione non ha nulla da spartire col ruolo insostituibile democratico che ad un esempio un film ben fatto come ‘Il Post’ ha messo in evidenza: La stampa serve chi è governato, non chi governa”

"Noi del Novecento - chiosa Nicastro - combattiamo le fake news usando fiuto, esperienza e cultura. I giovani dovranno trovare la loro strada in questa battaglia, che non può esser fatta con le armi di un algoritmo".