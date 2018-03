Musica romantica e melodie spagnole a Ragusa

Ragusa - Grande maestria, eleganza di accenti e magnifico fraseggio al centro del concerto del Duo costituito dalla violinista Sihana Badivuku e dalla pianista Maja Kastratovic, ieri sera ospiti al Teatro Don Bosco della 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” patrocinata dall’Assessorato allo spettacolo del comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Due autentici talenti nell’ambito del panorama della musica internazionale capaci di ammaliare la platea offrendo un concerto magistrale con un affascinante e difficile programma dedicato nella prima parte alla musica romantica e nella seconda parte a quella spagnola. Il Duo, dotato di solidissima tecnica e spontaneità espressiva, ha dimostrato di possedere eccellenti abilità esecutive nei brani proposti, evidenziando grande personalità, duttilità interpretativa e perfetta padronanza degli strumenti musicali. Sihana Badivuku, violinista fuori classe con eccezionali qualità, ha suonato con elevatissime dosi di virtuosismo, ma anche con momenti di grande intensità emotiva, abbinando un’immensa tecnica ad una sensibilità fuori dal comune, il tutto contraddistinto da un suono di una nitidezza strabiliante. Molto brava anche la pianista Maja Kastratovic, pure lei dotata di una grande abilità esecutiva e di un tocco notevolissimo, che ha evidenziato una perfetta intesa con la Badivuku, contribuendo alla splendida riuscita di quello che sarà per gli affezionati di Melodica un concerto da ricordare. Il numeroso pubblico entusiasta si abbandonava a lunghi e meritati applausi, certo di essersi imbattuto in due musiciste meravigliose con cui gioire ed emozionarsi. L’associazione Melodica continua così a collezionare grandi successi. Prossimo appuntamento “Capolavori al pianoforte” sabato 7 aprile con il celebre pianista Pierre-Laurent Boucharlat. Il concerto come sempre avrà inizio alle ore 20.30, ingresso in sala ore 20.00. Il prezzo del biglietto è di 10€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it.