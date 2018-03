Una birra con panino: ed è subito felicità

Ragusa Ibla - Cosa ci vuole per raggiungere un attimo di felicità? Niente: semplicemente una serata in compagnia con le persone giuste, un panino e una buona birra. E c'è un pub che, a parere di chi scrive, racchiude esattamente questo spirito perchè offre agli avventori la possibilità di gustare una variante infinita di birre artigianali accompagnate, qualora lo si voglia, da un gustosissimo panino. Al Lucernaio di Ragusa Ibla la birra è un'arte. Per prima cosa, il menù possiede tutte le birre proposte e ogni settimana vi sono novità alla spina.

Per gli amanti della birra, il Lucernaio è una tappa obbligatoria. Ideale per una serata easy questo locale, molto conosciuto e senza grosse pretese, è l'ideale per chi vuole provare birre sempre diverse ma non vuole rinunciare anche a un panino appetitoso. Abbiamo provato tre birre speciali: per gli amanti delle ambrate dal gusto dolce, resta insuperabile la Blomembier. La Bloemenbier è una birra belga di colore ambrato ricoperta da un'abbondante schiuma ma poco consistente con un profumo ricco e fiorito dagli aromi di malto e di frutta che compaiono con note di caramello, miele, fiori ed albicocca. In bocca questa birra regala una grande dolcezza al palato con sapori fruttati e molto dolci.

E' una birra molto beverina ed è l'ideale per chi non vuole appesantirsi. Per chi ama i gusti decisamente particolari, invece, consigliamo una Floris Apple, una birra belga dall’aroma molto profumato e al gusto di mela; il sapore è zuccherino, ma il gusto di frutta rimane equilibrato e non prevale sulla birra. Per chi ama, invece, i gusti decisamente più intensi, consigliamo una Triple Klok, una norvegese "robusta" che va decantanta con molta calma.

Solo così rivela la ricchezza di un bel bouquet di sapori fruttati e mielati, un malto robusto senza essere esagerato, il miele che lascia una calda scia alcolica. E i panini non sono certo da meno: consigliatissimo il panino con carne di cavallo denominato "Cezanne".

Prezzo: in tre, abbiamo speso 43.50 euro per tre birre speciali, un tris big di stuzzichini (olive ascolane, patatine e mozzarelline) e tre panini.