La Passione, a Vittoria

Vittoria - Il 25 marzo, domenica della Palme, la nostra comunità parrocchiale Madonna delle Lacrime in Vittoria, per il terzo anno consecutivo, ha realizzato per le strade del proprio quartiere, la rappresentazione vivente della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Quest’anno anche una rappresentazione scenica della straordinaria presenza di Maria nella vita di Gesù, così come narrata dall’Evangelista Luca. Cinque quadri scenici che hanno rappresentato: - l’Annunciazione, la Vista di Maria ad Elisabetta, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, la presentazione di Gesù al Tempio e Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio. A seguire tutta la Passione vivente di Gesù.

Il testo è stato redatto e scritto da Giovanni Belfiore, è stato tratto integralmente dai quattro Vangeli, senza aggiungere niente in più di quanto narrato in essi sulla vita di Maria e sulla Passione di Gesù.

Quindi tutta la rappresentazione, dai quadri alla passione, non è stata una recita, ma una testimonianza vivente di fede che tutti gli interpreti, che hanno dato vita ad ogni singolo personaggio, hanno dato mettendoci tanta pathos, amore e tantissima devozione.