Piove, ma a Pasqua sarà sole negli Iblei

Ragusa - Sarà Hannibal l'anticiclone di Pasqua che spaccherà l'Italia in due: da un lato, infatti, avremo piogge e freddo a nord ma al sud questo anticiclone porterà temperature quasi estive e sole sugli Iblei. Non c'è ancora certezza matematica, in quanto Pasqua è una festività che si svolge in una stagione particolarmente dinamica da un punto di vista climatico e quindi il tempo resterà incerto fino alla fine.

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, la Pasqua vedrebbe intensi venti di Libeccio soffiare su tutti i bacini italiani che però porterà nubi associate a rovesci e temporali su Toscana, Liguria di levante, Appennino emiliano e sul Friuli Venezia Giulia, sul resto del Paese il cielo sarà caratterizzato da una presenza di nubi che non arrecheranno piogge e che anzi si alterneranno ad ampi spazi soleggiati.

Le temperature subiranno un importante aumento, soprattutto sulle regioni meridionali dove si sfioreranno i 28-30° in Sicilia, fino a 26° sul resto del Sud.