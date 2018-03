Ragusa inaugura la quinta casa dell'acqua

Ragusa - Domenica 25 Marzo ore 11.00 è stata inaugurata la 5° “Casa dell'acqua".

Acquaditalia in Z.na Pianetti – Via Saragat n. 23/A e ne seguiranno altre.

Acqua di rete depurata, microfiltrata, refrigerata, fornita liscia o gasata, al costo di 5 centesimi al litro.

L’iniziativa risulta essere apprezzata da moltissimi utenti e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando di conseguenza l’impatto ambientale legato al trasporto e smaltimento delle stesse.

Oltre all’iniziativa ecologica c’è anche un riscontro economico per il cittadino con un risparmio annuo che si aggira dalle 200 alle 400 euro l’anno, in base al numero di componenti di una famiglia.

La novità delle “casette dell’acqua” Acquaditalia è il circuito commerciale brevettato, il cittadino per il prelievo dell’acqua utilizza una tessera nominale con un credito prestabilito di litri, a 5 centesimi al litro, PAGA L’ACQUA LA PRIMA VOLTA e semplicemente facendo la spesa di tutti i giorni nell’elenco dei commercianti convenzionati ( panificio, frutta e verdura, pizzerie, farmacie ottici etc…) avrà 1 litro d’acqua GRATIS ogni euro speso all’interno delle attività, incrementando così il COMMERCIO LOCALE. Dopo un anno tutti i litri accumulati potranno essere convertiti in BUONI SPESA da spendere GRATUITAMENTE nelle attività convenzionate.