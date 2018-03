Scicli senza acqua fino a domani a mezzogiorno

Scicli - A causa del violento temporale di domenica, la pompa di sollevamento dell'acqua del serbatoio di Santa Maria La Nova è andata bruciata. Gli operai del Comune, insieme ai tecnici dell'Enel, stanno operando per la sostituzione della pompa. Nell'attesa, il Comune raccomanda la massima parsimonia nei consumi idrici fino a domani, martedì, a pranzo. Il problema riguarda tre quarti di Scicli e Jungi. Un'autobotte del Comune stazionerà al piazzale delle Olimpiadi a Jungi per rifornire quanti ne avessero necessità.

Al quartiere San Giuseppe, sotto la chiesa, è in funzione una fontanella che eroga acqua potabile.