Ragusa: una serra di marijuana in casa, arrestato incensurato

Ragusa - E' stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato un giovane incensurato, G.G., 24 anni, accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato trovato in possesso di oltre 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio e 3 piantine alte circa 70 cm della stessa sostanza. Dalla sua abitazione era stato notato uno strano via vai di ragazzi.

Una volta all’interno dell’abitazione si appurava che l’arrestato aveva allestito un vero e proprio impianto per la coltivazione, cosiddetto “grow room”, costituito da un box interamente rivestito di carta di alluminio nel quale era stata installata una lampada di crescita da 400Watt per la produzione del calore.

Oltre alla droga, però, veniva rinvenuto tutto l’occorrente per confezionare le dosi da immettere sul mercato, come il bilancino di precisione per pesare.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dottor Scollo.