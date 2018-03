Asp Ragusa, si avvia alla conclusione il processo di stabilizzazione

Ragusa - L’Azienda Sanitaria di Ragusa, con atto deliberativo n. 616 del 23 marzo 2018, ha riapprovato un nuovo bando di stabilizzazione del personale - ex art. 20 commi 1 e 2 D.lgs n. 75/2017, legge Madia - adeguando i posti vacanti da destinare alle procedure di stabilizzazione, alla rideterminazione della dotazione organica e della rimodulazione del piano del fabbisogno.

I posti da ricoprire interessati alla procedura di stabilizzazione sono: 174, con le procedure ex art. 20, comma 1 - D.lgs. n. 75/2017 mentre quelli interessati alla procedura ex art. 20, comma 2 – D.lgs. n. 75/2017, sono 40.

La rimodulazione sul piano del fabbisogno, precedentemente approvato, si è resa necessaria per adeguarsi alle prescrizioni impartite dall’Assessorato regionale alla Salute, alla dotazione organica rideterminata, alle norme sulla stabilizzazione e alla relativa copertura finanziaria per l’anno 2018.

«Un atto che mette l’Azienda di Ragusa in linea con lo spirito della legge di stabilizzazione che pone fine al precariato nella sanità. La delibera di rimodulazione è stata inviata alle OO.SS. Rappresentative e alle RSU. La Direzione Strategica ha operato sempre in una visione puntuale e coerente e, soprattutto, per dare risposte alle esigenze di lavoratori che da anni aspettano di raggiungere un traguardo di certezza: quello, appunto, della stabilità del proprio posto di lavoro. Le scelte operate sono rivolte a garantire, all’interno dei servizi sanitari, prestazioni sanitarie efficienti. Abbiamo già bandito i Coordinamenti, bloccati da anni, andremo avanti sereni perché convinti che rispettando le norme di legge e le direttive regionali siamo dalla parte del giusto e se c’è qualcuno che fa ostruzionismo si scordi pure che arresterà il processo di stabilizzazione, ma deve anche sapere che si assume una forte responsabilità nei confronti dei lavoratori.» ha affermato il Commissario dell’Asp, dr. Salvatore Lucio Ficarra.