A Vittoria ci si prepara per una web serie

Vittoria - L'amministrazione comunale ha deciso di sposare e patrocinare il corso formativo di alfabetizzazione audiovisiva “Laboratorio Cinema”, curato dalla regista e scenografa Marianna Sciveres e dall’attore e regista Andrea Traina.

Il corso sarà tenuto da professionisti ed esperti del settore audiovisivo, a cui si aggiungeranno per brevi stage di approfondimento figure di rilievo del mondo del cinema e della televisione: attori, registi, sceneggiatori, montatori, scenografi, costumisti, attrezzisti, arredatori, direttori della fotografia, montatori del suono, fonici, nonché sarte e pittori di scena.

Obiettivo del laboratorio è quello di formare giovani capaci di leggere il linguaggio audiovisivo e di comprenderne i processi che ne stanno alla base, fornendo conoscenze teoriche e pratiche su tutti gli aspetti legati allo sviluppo e alla produzione di un audiovisivo, dall’idea all’opera finita.

Il progetto prevede infatti la realizzazione di una webserie, ovvero una fiction seriale da distribuire in rete, girata principalmente nel territorio di Vittoria, e composta da episodi di breve durata che saranno proiettati anche in sala, prima del film in programmazione, per innescare un circolo virtuoso di rilancio culturale della città che spinga tutta la comunità a tornare a riempire le sale.

A breve prenderanno il via le selezioni: per informazioni si può inviare una mail a laboratoriocinema.vittoria@gmail.com oppure consultare la pagina www.facebook.com/cinelaboratorio/