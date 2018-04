Pozzallo: furto con spaccata ai danni di un tabacchino

Pozzallo - Ennesimo furto con spaccata. Questa notte, ad essere copita, la città di Pozzallo: un tabacchino situato in corso Vittorio Veneto è stato preso di mira da malviventi senza scrupoli che hanno prima devastato la vetrina e poi sono entrati portando via solo il ricevitore di cassa.

Dentro solo pochi spiccioli ma il danno procurato ai proprietari, considerando che la vetrina è andata completamente distrutta, è oneroso. Modalità analoghe, insomma, ai furti con spaccata avvenuti a Chiaramonte Gulfi pochi giorni fa e anche a Comiso. Ci sarebbe dunque in giro una banda che agisce in piena notte in diverse città della provincia utilizzando queste modalità.

Indagini in corso.