Il registra Francesco Millonzi tra i banchi di scuola a Ferla

Ferla - Giunge presso l'Istituto Comprensivo "Valle dell'Anapo" di Ferla il tour ?di "Pane Duro", film-documentario, vincitore del "Premio internazionale alla Legalità e impegno sociale" e del "Premio eccellenze italiane in Europa".

L'opera è stata introdotta dal regista Francesco Millonzi che, con maestria e simpatia, ha guidato i ragazzi alla visione del docu-film, tenendo alto il loro interesse e discutendo con loro di tematiche quali il bullismo, la legalità e la povertà. Con brevi slogan " chi salva una vita, salva il mondo intero - Legalità uguale cultura, cultura uguale scuola", Millonzi incide messaggi di pace e di condivisione nella memoria dei ragazzi. Un vulcano di energia che attraverso le scene del film, testimonia ai ragazzi le difficoltà che molti loro coetanei affrontano quotidianamente, e trasmette loro il valore della memoria, dell'identità e della resilienza, dimostrando che esiste sempre una luce in fondo al tunnel se insieme si affrontano i problemi attraverso lo sviluppo di comunità solidali e compassionevoli.

?L'incontro? è stato? fortemente voluto dalla Vicaria Alessandra Caccamo e dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, Prof.ssa Daniela Frittita

Il regista accompagnato dalla segretaria di produzione Lea Bilello e dall’aiuto regista Maria Moschetto, a termine della visione, ha incontrato, altresì, l'Amministrazione Comunale in un piccolo tour per Ferla, e ha proposto l'organizzazione di un evento dedicato a grandi e piccoli, un appuntamento aperto alla comunità di Ferla, dedicato alla figura di Don Pino Puglisi.