Ragusa: un masso di 100 kg sfiora auto in via Risorgimento

Ragusa - Un masso di 100 kg è caduto è caduto in via Risorgimento, ieri pomeriggio, e solo per un miracolo non si è sfiorata la tragedia. E' accaduto ad un cittadino di Giarratana che si trovava a transitare in quella via, compresa fra l’uscita dell’ospedale Maria Paternò Arezzo e l’ingresso per Ibla (viadotto Ottaviano).

Il masso in questione, stando a quanto racconta l’automobilista che si è trovato suo malgrado protagonista di questa assurda vicenda, è rimbalzato un paio di volte sull’asfalto e solo per mera fortuna non è finito sull’abitacolo della Fiat Strada. Il caso ha voluto che il masso danneggiasse seriamente l'auto ma perfortuna nè il guidatore, nè il passeggero sono rimasti feriti. Il Comune di Ragusa ha avviato le dovute verifiche circa questa faccenda. Il costone di quella via, evidentemente, dovrà essere messo in sicurezza.