Da Rossini a Modugno, dal Barocco al Pop. A Modica

Modica - Un programma scintillante con l’Italian Ensemble per il prossimo appuntamento della straordinaria stagione di successi “In teatro Musica” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, diretta da Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. Mercoledì 25 aprile, alle ore 19.00, una passeggiata musicale tutta italiana, dal Barocco al Pop, in compagnia degli eccellenti maestri dell’Italian Ensemble, professori d'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania: una serata che vuole rendere omaggio a tutta la musica italiana, patrimonio ricchissimo in quantità e soprattutto in qualità grazie ad un intreccio tra l’antico e il moderno che non ha pari in nessuna cultura e che contribuisce a rendere quella italiana una delle più grandi del mondo. Il concerto offrirà un crescendo musicale interessante, intelligente, per uno spettacolo assolutamente inusuale ed unico, frutto di una emozionante selezione di alcune delle più intense musiche di grandi compositori, come Morricone, Rota, Modugno, Vivaldi e tanti altri. Il programma, nello specifico, prevedrà: “Otto e mezzo” (arr. A. Murania) di N. Rota; “Playing Love” (Il pianista sull’Oceano) (pf. Forturello) di E. Morricone; “Nel blu dipinto di blues” (arr. A. Murania) di D. Modugno; “Giardini di Marzo” (arr. S. Domina) di L. Battisti; “Czarda” di V. Monti; “Estate: Presto” di A. Vivaldi. Ed ancora, “La vita è bella” (arr. L. De Giorgi) di N. Piovani; “Vieni via con me” (arr. A. Murania) di A. Murania e P. Conte; “Figaro qua, Figaro la!” (arr. G. Giacalone) di G. Rossini; “Paganini in the world” di A. Murania; “Angelo che volando osserva gli umani” e “Ghiacciai” di D. Forturello. Ma non mancheranno anche tante sorprese e fuori programma regalati dal maestro Forturello al pianoforte e dei maestri Alessio Nicosia al violino, Salvatore Domina al violino, Luigi De Giorgi alla viola, Vadim Pavlov al violoncello, Davide Galaverna al contrabbasso e fisarmonica, Adriano Murania al violino, chitarra e mandolino.

I biglietti di ingresso possono essere acquistati online su www.ciaotickets.com/evento/italian-ensemble oppure al botteghino del teatro. Per info: www.fondazioneteatrogaribaldi.it.