Si allarga l'area pedonale di corso Umberto a Modica

Modica - Sono in corso i lavori per l’ampliamento del marciapiedi nel tratto di Corso Umberto compreso tra Piazza Monumento e la Chiesa di S.Pietro. I lavori riguardano solo un lato del tratto che negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi di passeggio preferiti dai modicani e non solo. Sono centinaia, in particolare nelle sere estive quando il tratto è completamente interdetto al traffico, i turisti che lo affollano. Uno scorcio suggestivo che grazie al nuovo marciapiede in pietra locale sarà ancora più bello nel salotto buono della Città: “Già quattro anni fa – commenta il Sindaco Abbate – ci siamo intestati questo esperimento intravvedendo le potenzialità di una zona centrale ma fino ad allora scarsamente “utilizzata”. Abbiamo provveduto ad installare delle passerelle in legno per aumentare la superficie calpestabile consentendo ai locali l’occupazione del suolo pubblico. Vedendo che questo esperimento ha funzionato si è pensato di renderlo definitivo con la sostituzione del legno con la pietra modicana. L’obiettivo è quello di creare sempre più zone pedonali nel nostro centro storico per accogliere la sempre crescente mole di visitatori provenienti da ogni parte del mondo”.