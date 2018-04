Soundcheck: il pop psichedelico di Adriano Modica

Soundcheck è il nuovo singolo di Adriano Modica, cantautore originario di Reggio Calabria. A sei anni dall’uscita de “La sedia”, Adriano Modica torna con un nuovo progetto audiovisivo.

Quindici anni e una trilogia dopo, il cantautore Adriano Modica si fonde con Cardioadinamo, suo alterego visual che ha già dato alla luce le sue creature realizzate con la tecnica del collage.

Niente album e niente tour. Davanti alla metamorfosi del mondo della musica, dopo anni di riflessione, Modica torna con un progetto sperimentale, stavolta anche nella forma, fondendo musica e video-arte con il suo personale tocco.

Che sia un progetto sperimentale è certo: la stranezza di questo pop psichedelico colpisce subito l'ascoltatore-spettatore. Un minuto e mezzo di video in cui la musica viaggia di pari passo con il visual.

Nella musica di Adriano Modica si fondono le sperimentazioni pop con la musica elettronica e, in parte, anche il rock. In questo ultimo lavoro possiamo anche apprezzare le sue doti di polistrumentista. Di certo Adriano Modica sorprende per originalità e sperimentazione, collocandosi lontano dai classici generi che, notoriamente, siamo abituati ad ascoltare.

Non adatto ad un pubblico di non esperti.