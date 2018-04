Andrea Battaglia morto in moto sulla Ragusa-Catania

Ragusa - E' Andrea Battaglia, 32 anni, il motociclista morto sulla Ragusa-Catania oggi pomeriggio. Rugbysta, figlio dell'ottico Vincenzo, il fratello di Andrea lavora nel mondo della ristorazione. Andrea aveva compiuto 32 anni lo scorso 18 aprile. Ottico, come il padre, Andrea si era formato a Vinci, nel fiorentino. Aveva la passione per le moto. Lascia tre figli piccoli, la più piccola di appena venti giorni.

La moto di Andrea è stata coinvolta in un incidente a tre fra una Lancia, una Matiz e una Ford sulla Ragusa-Catania, oggi pomeriggio alle 17,15. Lavorava come barman. Era molto conosciuto per aver prestato il suo lavoro sia in locali della movida di Marina di Ragusa che del capoluogo. Di recente aveva lavorato anche in una panineria.