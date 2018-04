Ruba un camion carico di ortofrutta, messo in fuga dai carabinieri

Scicli - Una pattuglia dei carabinieri di Donnalucata, in servizio in via Archimede, intorno alle 3 di stanotte, ha intercettato un camion carico di prodotti per l’agricoltura, rubati poco prima in una azienda di contrada Passo Salina a Sampieri. L’autista del camion, che aveva percorso pochi chilometri dal luogo del furto, alla vista dei Militari dell’Arma è fuggito abbandonando il carico. Si pensa che ad agire siano stati più persone, visto il grosso quantitativo di prodotti portato via. Il mezzo, su cui è stata caricata la merce, è stato preso all’interno della stessa ditta presa di mira. Tutto il materiale, del valore di oltre 80 mila euro, è stato consegnato ai proprietari.