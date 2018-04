Vento sopra i 50 all'ora nel ragusano

Ragusa - Un vento che supera la velocità di 50 km orari sta spazzando dalla notte di domenica la provincia di Ragusa. Diversi gli alberi spezzati e divelti, i tetti in onduline volati, la segnaletica stradale rovinata. A Ragusa è stato attivato il presidio di protezione civile. I vigili del fuoco cono impegnati in diversi interventi in tutto il territorio.