Brasil, Napoli e Latin Jazz al Teatro Don Bosco di Ragusa

Ragusa – Si avvicina alla conclusione la 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica" e lo fa al ritmo della musica brasiliana, napoletana e del jazz. Sabato 5 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Don Bosco di Ragusa, penultimo concerto della rassegna diretta dalla pianista Diana Nocchiero, con lo spettacolo "Brasil, Napoli e Latin Jazz” del trio composto da Alessia Martegiani alla voce, Maurizio Di Fulvio alla chitarra e Ivano Sabatini al contrabbasso. Il programma della serata, grazie ad accostamenti davvero singolari, presenterà un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana, insieme all’esecuzione eclettica e pulsante di “standard latin-jazz e classical music”.

Ad emozionare il pubblico del teatro ragusano tre straordinari musicisti, dalla ricca carriera internazionale con all’attivo concerti ed esibizioni in importanti festival in Italia e all’estero.

Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate in tutto il mondo. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afro-americane, impegnandosi in lunghe tournée in Brasile, dove collabora con importanti musicisti, e in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università Dams di Bologna.

Maurizio Di Fulvio ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche e la critica specializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti della scena internazionale, definendolo “un interprete che coniuga in sè una tecnica solida e una raggiante vena compositiva, rivelando anche ottime doti di bravo compositore”. In curriculum ha anche molti album incisi per prestigiose case discografiche.

Ivano Sabbatini è contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.

Una serata da non perdere, come sempre all’insegna della grande musica. La stagione concertistica gode del patrocinio dall’Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa. Il prezzo del biglietto è di 10€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; associazione Melodica 3334326158 - www.melodicaweb.it