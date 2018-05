Pozzallo: Premio Internazionale Trofeo del Mare, 18esima edizione

Pozzallo - C’è chi ci conosce e ci segue da anni, c’è chi ha imparato ad apprezzarci solo da poco e chi ha sentito parlare di noi.

Arrivato alla sua 18^ edizione, il Premio Internazionale Trofeo del Mare Uomini e Storie, continua a mettere al centro, come nucleo propulsore e fondante, il mare.

Mare inteso come un’esperienza a 360°, come ambiente, letteratura, arte contemporanea, archeologia subacquea, atti di eroismo, giornalismo, imprenditoria e solidarietà.

L’evento annuale del Premio Internazionale, istituito nel 2001, ha nel corso del tempo premiato personalità che si sono distinte per il loro impegno e la loro dedizione nel contesto marittimo, ricoprendo diversi ruoli e profondendosi in attività poliedriche e importanti.

Il premio è atteso, apprezzato e amato da un pubblico vastissimo per la grande capacità di coinvolgere l’opinione pubblica e di diffondere la cultura del mare attraverso testimoni di alto livello e credibili per le loro azioni.

Ogni anno la manifestazione sviluppa un tema diverso, che verrà scandagliato, analizzato e discusso, durante le tre giornate.

Questo anno gli organizzatori hanno voluto dedicare una giornata interamente a un tema interessante e del tutto inedito: LE DONNE DEI MARITTIMI.

Un focus su una categoria numerosa, fatta di donne che hanno scritto pagine importanti, piene di coraggio e di amore. Sono mogli e fidanzate, sono figlie, sono madri, sono nipoti, tutte accomunate da saluti troppo brevi, da telefonate dai minuti contati e da cuori poggiati sulla chiglia di una nave.

Grazie all’impegno di donne capaci e impegnate, quali Lucia Trombatore, Grazia Dormiente, Tiziana Ammatuna, Isabella Papiro, Giovanna Pediliggieri, Antonella Giannone, Caterina Abela, Mara Aldrighetti e Sara Sigona, verrà raccontato quindi un punto di vista troppo spesso relegato in secondo piano.

L’evento si terrà anche questo anno, come di consueto, a Pozzallo dal 27 al 29 luglio prossimi.

Le cornici saranno due: lo Spazio Cultura Meno Assenza ospiterà giorno 27 l’evento “Le donne dei marittimi”, con incontri, dibattiti e convegni su un aspetto interessante e carico di significato.

Piazza Municipio vedrà invece giorno 28 la cerimonia di consegna del Trofeo del Mare e i riconoscimenti alle eccellenze nei diversi settori.