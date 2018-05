Giovedì 3 scuole chiuse a Vittoria, Comiso Ragusa, Acate e Santa Croce

Vittoria - In seguito all'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile, i sindaci di Vittoria e Comiso prima, e quelli di Ragusa, Acate e Santa Croce poi hanno deciso di chiudere le scuole per giovedì 3 maggio. Si segnalano «condizioni meteo avverse dal pomeriggio di oggi e per 24-36 ore», con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati «da piogge di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di burrasca, con raffiche sino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte».