Bretella aeroporto di Comiso, l'Enel dovrà spostare i pali al più presto

Comiso - L’ENEL autorizzata a spostare i pali che intralciano i lavori per la costruzione della bretella di collegamento con l’aeroporto di Comiso.

La Regione Siciliana ha emesso un decreto che autorizza l’ENEL, dopo oltre due anni che l’ex provincia di Ragusa ha pagato la cauzione di 160 mila euro perprocedere in tal senso, a spostare 6 pali che ostacolano il tracciato della bretella che collegherà la SS 514 con l’aeroporto di Comiso intitolato a Pio La Torre.

“Dobbiamo ringraziare l’On. Giorgio Assenza – dice il Commissario del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Piazza – per il suo risolutivo e autorevole intervento presso gli uffici della Regione che da mesi, inspiegabilmente, non emettevano l’atto autorizzatorio. Adesso l’ENEL non ha più scuse da addurre – continua il Commissario Piazza – per intervenire immediatamente e permettere alla ditta appaltatrice di poter concludere i lavori di costruzione e consegna, nei tempi previsti dal contratto.