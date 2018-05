L'olio Primo DOP dei Frantoi Cutrera premiato a New York

Chiaramonte Gulfi - I Frantoi Cutrera portano a casa un altro prestigioso premio: l'olio Primo DOP ha ottenuto una Medaglia D'oro nell'importante competizione internazionale New York, denominata "International Olive Oil Competition". Come ogni premio ottenuto, anche questo diventa motivo d'orgoglio sia per l'azienda che per l'intero territorio di Chiaramonte Gulfi.

Si tratta dell'ennesimo riconoscimento ottenuto da olio Primo, un pluripremiato DOP che vanta numerosissimi riconoscimenti.

Dal 7 al 10 maggio, inoltre, i Frantoi Cutrera saranno presenti al Cibus di Parma, all'interno del padiglione 5, stand M 046 (Stand Sicily Experience).

All'interno dello stesso stand saranno presenti anche altre aziende del consorzio Sicily Experience (Terre di Giurfo - vini siciliano; Tarì - Birra artigianale, Molini del Ponte - Farine di grano antico, Mongibella - Formaggi siciliani, Il Chiaramontano - Salumi e carni siciliane, Amara - amaro alla buccia d'arancia Siciliana).