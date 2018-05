Ragusa: ultimi dettagli per il progetto della metropolitana di superficie

Ragusa - Il sindaco Federico Piccitto in missione stamane a Roma presso la sede di Rfi per definire gli ultimi dettagli tecnici del complesso articolato della convenzione che sarà sottoscritta nei prossimi giorni tra il Comune, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Siciliana per avviare i lavori di realizzazione della metropolitana di superficie a Ragusa.

Proprio per definire gli ultimi aspetti dell'accordo, il Capo della civica amministrazione, accompagnato dal dirigente del Settore infrastrutture del Comune ing. Michele Scarpulla e dal funzionario tecnico dello stesso Settore ing. Giuseppe Corallo RUP del progetto dell'opera pubblica, si è incontrato con Christian Colaneri, direttore commerciale e di esercizio di Rete Ferroviaria Italiana.



“Nel corso dell'incontro – dichiara il sindaco Piccittto – abbiamo apportato alcune modifiche tecniche alla convenzione che nei prossimi giorni approveremo nel corso di una riunione della Giunta Municipale. L'ultimo passaggio, propedeutico all'avvio dei lavori, sarà quindi l'apposizione in calce all'importante documento della firma digitale da parte dell'Amministrazione comunale, Rfi e Regione Siciliana”.