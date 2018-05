Dirottato su Catania l'atterraggio del Roma-Comiso a causa del forte vento

Comiso - L'atterraggio del volo Ryanair Roma Fiumicino-Comiso delle 14.30 è stato dirottato su Catania a causa del forte vento. Il volo, dunque, non arriverà all'aeroporto di Comiso, come era previsto, bensì allo scalo etneo. Molto probabilmente, i passeggeri saranno assistiti al momento dell'atterraggio per cercare di rientrare nella sede aeroportuale di destinazione.