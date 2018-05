Sit-In di tutto il personale dipendente davanti all'Asp

Ragusa - La F.P. Cgil, La Uil FPL, la FSI, la Fials e la UGL, hanno proclamato un sit-in di protesta previsto per giorno 10 maggio 2018 dalle 10.00 alle 12.00 in piazza Igea a Ragusa, di fronte la see della direzione generale dell'Asp. L'assemblea e il sit-in riguartederà tutto il personale dipendente, dirigenza e comparto dell'ASP di Ragusa, ai sensi delle norme dei rispettivi contratti di lavoro.

Le motivazioni della protesta:

-Problematiche e criticità organizzativa

-Stabilizzazione dei precari

-Dotazione organica

-Coordinamenti sanitari e non.