Street food fest arriva a Catania

Catania - Una vera e propria celebrazione della cucina di strada e della sua cultura gastronomica, Street Food Fest, il festival internazionale dei cibi di strada, approda a Catania. Quattro giorni dedicati alle migliori espressioni della cucina popolare, dal 17 al 20 maggio, la città dell’elefante diventerà regina del cibo da passeggio. Protagoniste saranno le golose proposte degli oltre 30 street fooder provenienti da tutto il mondo all’interno del villaggio gastronomico che si snoderà lungo la centralissima via Etnea, da Villa Bellini fino ai Quattro Canti, e trasformerà il salotto buono della città in una gioiosa cucina a cielo aperto. La più classica delle passeggiate cittadine diventa un’occasione per gustare i migliori piatti della cucina di strada, conoscere tradizioni e curiosità sullo street food, partecipare ai tanti cooking show o divertirsi con un fitto programma di musica e spettacoli.

Il villaggio gastronomico che colorerà Via Etnea sarà ricco e variegato: dalle panelle, alla carne di cavallo, dagli hot dog al fritto di pesce, e poi ancora cucina thailandese, burritos messicani, crescentine bolognesi e chi ne ha più ne metta fino ad arrivare ai dolci dove protagonisti saranno cannoli e granite della migliore tradizione siciliana.

Tanti anche gli eventi di approfondimento culturale con dibattiti, convegni e cooking show previsti all’interno di “Spazio gourmet”, la gustosa rassegna a cura di Andrea Graziano, founder di Fud Bottega Sicula, e Francesco Lelio direttore tecnico del Festival. Qui insieme ad esperti del settore, chef e ristoratori sarà possibile scoprire storie, racconti, tradizioni e identità nascoste del cibo di strada. Un’apposita struttura coperta animerà piazza Stesicoro e ospiterà appassionati e curiosi che, comodamente seduti, potranno assistere ad interessanti incontri e degustare le pietanze più golose della kermesse.

Ma Street Food Fest è anche musica e spettacolo, all’interno di un programma fitto di appuntamenti che prevede musica live, esibizioni di danza, cabaret, djset, animazione itinerante saranno moltissimi gli artisti che si esibiranno sui due palchi allestiti lungo via Etnea.

Inoltre chef e ristoratori provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dal mondo, faranno a gara per presentare le loro migliori proposte di cucina di strada e concorrere all’ambito premio Street Food Fest, che una severa giuria consegnerà al vincitore domenica 20 maggio.

L’evento è organizzato dalla società AdMeridiem con il patrocinio del comune di Catania, dell’Università degli Studi di Catania e Ferrovia Circumetnea- Metropolitana di Catania, vettore ufficiale della manifestazione scelto per promuovere l’uso di una mobilità sostenibile.

Il programma completo e i biglietti saranno disponibili sul sito: www.cataniastreetfoodfest.it.