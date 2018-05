Vinicio Capossela, concerto a Noto

Noto - La musica di Vinicio Capossela con la sua varietà timbrica e la complessità armonica si è sempre prestata a organici strumentali inconsueti e partiture che hanno beneficiato di grandi penne dell’arrangiamento. Unita all’orchestra sinfonica si dilata, si fa labirinto, le parole si perdono tra ottoni, legni e violini in un affascinante percorso musicale.

Questo e molto altro troverete in ORCÆSTRA il tour estivo di Vinicio Capossela che partirà il 7 luglio con la staffetta della Filarmonica Arturo Toscanini, che poi passerà il testimone all’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Entrambe le orchestre sinfoniche sono dirette da Stefano Nanni, autore anche degli arrangiamenti musicali e da molti anni stretto collaboratore del cantautore.

Similmente ai grandi animali marini, l’Orcaestra, pachidermico congegno musicale in grado di produrre richiami mnemonici, smisurata creatura onnivora, inghiotte canti, li eleva e li risputa in forma di odissea orchestrale per canzoni, l’odissea più che venticinquennale di Vinicio Capossela, un artificiere delle parole in musica.

Domenica 15 luglio 2018 ore 21.30 sulla Scalinata della Cattedrale a Noto (SR) – nuova data



Biglietti €30 + diritti di prevendita



In prevendita dalle ore 10 del 04/05/2018 su:

www.ticketone.it

www.ctbox.it

www.circuitoboxofficesicilia.it

www.bookingshow.it



Info 095/7225340



E' una iniziativa Marcello Cannizzo Agency srl in collaborazione con il Comune di Noto