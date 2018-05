Un progetto per la tutela della stazione Giardini-Taormina

Giardini Naxos - L'Associazione Ferrovie Siciliane è lieta di comunicare che ieri il Consiglio Comunale di Giardini Naxos ha approvato la delibera con cui il Comune si dichiara contrario alla dismissione dell’attuale linea tra le stazioni di Letojanni e Alcantara, nell’ambito del raddoppio ferroviario della linea Messina – Catania

in fase di progettazione definitiva. Nello stesso atto, il Consiglio richiede ufficialmente a Rete Ferroviaria Italiana il mantenimento dell’attuale tratta

come linea dedicata al trasporto regionale.

Con i fatti sanciti dal Comune di Giardini Naxos si pone un passo fondamentale sia per il mantenimento della linea ferrata che della storica stazione ferroviaria

di Taormina-Giardini, risalente agli anni '20, dal valore storico ed architettonico inestimabile, che ha rischiato, oltre alla dismissione, di diventare un museo nel nulla.

Un risultato importantissimo ottenuto grazie alla sensibilizzazione del territorio avviata dall’Associazione Ferrovie Siciliane già dalla conferenza tenutasi a

Giardini Naxos il 10/03/2017, discussa dai relatori Giovanni Russo e Roberto Di Maria, dove abbiamo ipotizzato, tra le altre, la possibilità di mantenere attiva l’attuale

linea per i servizi regionali e per la realizzazione di un servizio metroferroviario locale.

Va altresì sottolineato che in tal modo si renderà possibile il recupero della linea ferroviaria Alcantara-Randazzo, attualmente relegata al ruolo di “ferrovia turistica”,

i cui primi 3 km saranno utilizzati per la necessaria interconnessione alla nuova variante a doppio binario in contrada Trappitello.

L’Associazione Ferrovie Siciliane, forte di questo nuovo successo, oltre a seguire l'evolversi degli sviluppi di questo progetto, continuerà ad impegnarsi non solo

per la salvaguardia del patrimonio ferroviario siciliano, ma anche per il suo rilancio in chiave di accessibilità ecocompatibile per lo sviluppo del territorio.