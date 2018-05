Vittoria, annullato il concerto di Maarja Nuut

Vittoria - Il concerto dell'artista Maarja Nuut, in programma sabato 5 maggio all'interno della stagione musicale “Paralleli Sonori” al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria, è stato annullato per motivi non dipendenti dall'organizzazione. L'artista, a causa di un malore, non può raggiungere la Sicilia. Il concerto sarà riprogrammato con una nuova data che sarà comunicata successivamente.