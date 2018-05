Noto: insulta l'ex marito di una sua amica sui social, denunciato

Ragusa - Insulta l'ex marito di una sua amica tramite il suo profilo social e per questo viene denunciata. E' successo a Noto: una 36enne è stata denunciata dalla polizia per diffamazione aggravata a mezzo di pubblicità. Vittima, un 44enne che ha presentato una querela per via di alcune offese personali ricevute in un post pubblico.

La polizia ha scoperto che la donna aveva pubblicato il post incriminato il 20 aprile scorso per difendere una sua amica, ex moglie dell'uomo, ma i toni evidentemente erano troppo aggressivi.