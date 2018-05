Pallavolo, il tifoso minaccioso, a Pozzallo

Pozzallo - Non c'è una querela di parte da parte del dirigente aggredito, o meglio, non c'è ancora una querela. C'è tuttavia un provvedimento da parte della giustizia sportiva nei confronti di un tifoso, che ha assunto un fare minaccioso. Il contesto è quello del derby che si è disputato sabato al palazzetto dello sport di Pozzallo, fra Il Gabbiano Hering, squadra pozzallese, e i cugini modicani dell'Us Volley Modica. Il Gabbiano ha rimediato una multa di 100 euro "per aver un proprio sostenitore assunto un comportamento minaccioso nei confronti di un sodalizio avversario".