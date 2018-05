I Kawabonga Crew di Ragusa primi all’ HipHop International Italia

Ragusa - L’amministrazione comunale rivolge un caloroso apprezzamento alla crew ragusana di hip hop “Kawabonga” per il brillante risultato conquistato all’ HipHop International Italia, tenutosi presso il Teatro Olimpico di Roma lo scorso 28 aprile.

Il gruppo del coreografo Majid Khdiri ha conquistato il primo posto nella categoria “Varsity”, unica qualificazione italiana ufficiale per il WHHDC (World Hip Hop Dance Championship) che si terrà a Phoenix in Arizona dal 4 al 12 agosto 2018.



“E’ davvero un risultato sorprendente, frutto della passione e del sacrificio di questi ragazzi ragusani e di Majid Khdiri - commenta il vicesindaco Massimo Iannucci – Il mondo dell’hip hop è molto amato dai giovani, e non solo, e questa partecipazione della crew ragusana ai mondiali di questa disciplina ci riempie di orgoglio come comunità”.

La crew è composta da Samuele Buscema, Luna Cannizzo, Anna Celestre, Mattia Tumino, Alessia Fargione.