Fabrizio Pollio, concerto a Chiaramonte

Chiaramonte Gulfi - Fabrizio Pollio torna in concerto a Chiaramonte Gulfi. Il cantante milanese degli"Io?Drama" aprirà ufficialmente la stagione musicale del Prima Fila. Carico dall'esperienza appena fatta in " MUSICULTURA " che lo vede tra i finalisti, in questa occasione interpreterà alcuni celebri brani di Lucio Battisti e non solo. Appuntamento per venerdì 18 maggio alle ore 22.00.